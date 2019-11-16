اخبار الرياضه

صدمة قوية في ليفربول

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 16 نوفمبر 2019

يتخوف الألماني يورجن كلوب بشكل كبير من عدم جاهزية نجوم فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من وذلك بعد انتهاء التوقف الدولي.

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حيث يترقب الريدز موقف نجوم الفريق من المشاركة وهم محمد صلاح، و أندرييه روبرتسون، و جو جوميز، و جوردان هيندرسون للمباراة.

وكان قد أُصيب النجم المصري محمد صلاح في أخر مباراة للفريق في الدوري الانجليزي امام مانشستر سيتي و التي فاز فها الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 34 نقطة

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