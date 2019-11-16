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شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية في ليفربول والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
يتخوف الألماني يورجن كلوب بشكل كبير من عدم جاهزية نجوم فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي وذلك بعد انتهاء التوقف الدولي.
حيث يترقب الريدز موقف نجوم الفريق من المشاركة وهم محمد صلاح، و أندرييه روبرتسون، و جو جوميز، و جوردان هيندرسون للمباراة.
وكان قد أُصيب النجم المصري محمد صلاح في أخر مباراة للفريق في الدوري الانجليزي امام مانشستر سيتي و التي فاز فها الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 34 نقطة
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