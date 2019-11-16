مفاجأة.. نيمار قريب من العودة أمام ريال مدريد

السبت 16 نوفمبر 2019

يسعي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في بذل قصارى جهده للتعافي من إصابته، ليلحق بمواجهة ريال مدريد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

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واشارت صحيفة سبورت الكتالونية، فإن كل المؤشرات تؤكد لحاق نيمار بمواجهة ريال مدريد، التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 26 نوفمبر .

وأضافت: "تطور نيمار يسير بشكل جيد جدًا، واللاعب يسير وفقًا للمخطط الذي وضعه أطباء باريس سان جيرمان، وسيكون الاختبار الأول له ضد ليل في الدوري الفرنسي، قبل مواجهة ريال مدريد بـ4 أيام".

ويتصدر باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى في دوري الأبطال، برصيد 12 نقطة، حيث حسم عبوره بالفعل لدور الـ16، بينما يحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 7 نقاط