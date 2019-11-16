شكرا لقرائتكم خبر عن «ديانج» يخضع لبرنامج استشفائي قبل الانتظام بمران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتنفيذ برنامج استشفائي بعد ظهوره اليوم السبت، في مقر النادي، عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى ديانج جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمرحلة ما بعد التوقف.

ويؤدي اللاعب المالي برنامجا استشفائيا للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته مع منتخب بلاده، على أن يتم تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.