شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انتظام خالد بوطيب بالتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعافي خالد بوطيب، مهاجم الفريق بالنادي، من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية.

وشهدت تدريبات الفريق، اليوم السبت، انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.