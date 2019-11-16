شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها، الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات، أمس الجمعة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول، وعقد «غريب» اجتماعًا مع كل أفراد الجهاز لتحديد مهام كل مجموعة وبدأت كل مجموعة متخصصة في أداء مهمتها استعدادًا للمباراة.

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وكلف المدير الفني المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبدالكريم والدكتور كمال عبدالواحد ووائل رياض، بدراسة منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية، وأبرز العناصر، وهو الأمر الذي سيكون محور محاضرة اليوم مع اللاعبين.

كما بدأ الجهاز الطبي برئاسة أيمن زين، طبيب المنتخب، والدكتور صلاح عاشور، إخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور محمد صلاح، إخصائي التأهيل، في استقبال جميع اللاعبين بحجرة العيادة لاستعادة الاستشفاء، وأصبح الجميع جاهزًا للمشاركة في التدريبات التي ستجري في الثامنة مساء اليوم، باستاد بترو سبورت.

ومن جانبه، قام الجهاز الإداري بقيادة الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير المنتخب، وأيمن سليمان ومحمد عشري وعيد سليمان، في الاستعداد للاجتماع الفني لمباراة الدور قبل النهائي، وكذلك دراسة اللوائح الخاصة بالمباراة.