ميلان يضع خطة لعودة إبراهيموفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

عقب اعلان المهاجم السويدى الدولي السابق زلاتان ابراهيموفيتش نهاية تعاقده مع جالاكسي الأمريكي بعد عامين مثل فيهم الامريكان في دورى النجوم، بدأت العروض تتوافد ابرا ليمثل أحدي هذه الفرق، العرض الاول كان من نصيب بولونيا لكن ابرا لم يحسم قراره بشأن الانضمام لهم ولم يغلق الباب في وجههم منتظر سماع الكثير من الاقتراحات والأفكار لعل فكرة من أحدهما تقنعه ويوقع مع بولونيا لمساعدة صديقه سينيشا ميهايلوفيتش .



الان هناك خيار آخر وهي العودة إلي الديار القديمة من بوابة ميلان الإيطالي الفريق الذي طالما اعترف في وسائل الإعلام أنه حبه وعشقه للروسونيري دونا عن الأندية التي مثلها طوال مسيرته الكروية. الميلان وضع خطة لانتداب ابرا في يناير المقبل .

الخطة كالتالي: بيع ثلاثي من لاعبي الفريق في النافذة الشتوية ليستطيعوا دفع قيمة الراتب السنوي لزلاتان والذي يقدر ب6مليون يورو بخلاف مكافأة توقيع العقود. اللاعبون المرغوب في بيعهم في النافذة الشتوية لتمويل صفقة ابرا هما الظهير السويسري ريكاردو رودريغيز ولاعب الوسط الايفواري كيسي والجناح الايطالي بوريني . الجدير بالذكر أن الثلاثي لايشاركون بصورة مستمرة مع الفريق سواء مع المدرب المقال جيامباولو أو المدرب الحالي سيتفانو بيولي الي جانب سوء المستوي الذي قدمه الثلاثي منذ انضمامهم الي الفريق موسم 2017_2018.