تعرف على نتائج مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر...

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جدة - عمرو شويل شهدت مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر التى أقيمت اليوم عن العديد من المفاجأت بعدما نجح فريق عرب الرمل الذى ينافس بدورى القسم الثالث من إقصاء بلدية المحلة على ملعبه بالفوز بركلات الترجيح 4 / 3 ، بينما واصل فاركو تحت قيادة أحمد عاشور نتائجه الجيدة بالفوز على كفر الشيخ بهدف مقابل للاشئ . وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :- الزرقا – النصر 4 / 3 بركلات الترجيح Advertisements المنصورة – نبروه 3 / 1 بركلات الترجيح الحمام – غزل شبين 3 / 1 وقد أقيمت ثلاث مباريات أمس الجمعة أسفرت عن فوز الترسانة على المريخ البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدف ، وبتروجت فى اللقاء الأول لعلاء عبدالعال كمدير فنى على الفيوم بثلاثية نظيفة ، بينما حقق بورفؤاد الذى ينافس بدورى القسم الثانى كبرى المفاجأت بالفوز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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