شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :-
الزرقا – النصر 4 / 3 بركلات الترجيح
المنصورة – نبروه 3 / 1 بركلات الترجيح
الحمام – غزل شبين 3 / 1
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