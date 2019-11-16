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شكرا لقرائتكم var ده ولا مش var.. تقنية الفيديو تظهر بدورى مدارس الشرقية والممتاز لسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاجأت مدرسة صلاح الدين الثانوية بمحافظة الشرقية الجميع باستخدام تقنية الـ"var" فى دورى الطلاب على الرغم من الصعوبة التى وجدتها هذه "التكنولوجيا" فى الدورى المصرى رغم وعود المسئولين مرارا وتكرارا بتطبيقها ولكن دون جدوى.
تواجه تقنية "الفيديو" في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالى صعوبة فى التنفيذ والتطبيق عل الرغم من انتشارها في عدد كبير من دوريات العالم والشرق الأوسط بسبب الأسباب التى يضعها المسئولين أمام هذا الأمر ويرون أنه من الصعب الاعتماد عليها.
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم خرج على الجماهير بتصريح صادم بالأمس الخميس أكد فيه أنه من الصعب الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" قريباً، لكنه أشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد قاعدة قوية من الحكام القادرين على تطبيق هذه التقنية.
وأوضح الحكم الدولي المصري السابق أنه عندما تولى رئاسة لجنة الحكام تلقى تعهداً من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بالعمل على تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري الممتاز، إذ أن الاتحاد يجري اتصالات حالياً مع الشركات المختصة بالتقنية لمعرفة التكلفة المالية.
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