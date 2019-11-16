شكرا لقرائتكم الإرهاق يمنع حازم إمام من مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات اليوم. ولم يشارك إمام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها. Advertisements ويخوض الزمالك أول مباراة بعد فترة التوقف الدورى أمام إنبى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض التصفيات الأفريقية.

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