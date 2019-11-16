شكرا لقرائتكم التمرير السريع الأبرز.. تعليمات ميتشو للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين. وحرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر. ويخوض الزمالك أول مباراة بعد فترة التوقف الدورى أمام إنبى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض التصفيات الأفريقية.

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