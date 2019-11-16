شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على مصابى الأهلي على هامش مران الفريق اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وطارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالنادي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش وأطمأن المدير الفني من طيبيب الفريق عن أحوال المصابين في الاهلي ومدى إستجابتهم للبرنامج العلاجي الذى يخضعون له حالياً.

وتضم قائمة المصابين في الأهلى حالياً كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومروان محسن واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ويستعد الأهلي لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري والنجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر على استاد رادس وذلك ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأدى المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، برنامج استشفائي بعد ظهوره اليوم السبت فى مران الفريق عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر واكتفى اللاعب المالي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق.

وإستأنف الاهلي تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة أمس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً للارتباطات المقبلة محلياً حيث سيلعب مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم أمام النجم الساحلي بتونس يوم 29 الشهر الجاري في إنطلاق منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.