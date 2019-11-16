شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على مصابى الأهلي على هامش مران الفريق اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وإستأنف الاهلي تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة أمس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً للارتباطات المقبلة محلياً حيث سيلعب مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم أمام النجم الساحلي بتونس يوم 29 الشهر الجاري في إنطلاق منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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