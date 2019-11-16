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بوطيب يشارك فى مران الزمالك بعد تعافيه من الإصابة...

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جدة - عمرو شويل تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية.

 

وشهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

 

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ويخوض الزمالك أول مباراة بعد فترة التوقف الدوري أمام إنبى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض التصفيات الأفريقية.

 

 

 

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