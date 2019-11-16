شكرا لقرائتكم بوطيب يشارك فى مران الزمالك بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .
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