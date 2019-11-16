شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد بيانيتش عن صفوف البوسنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد البوسني لكرة القدم يوم السبت أن ميرالم بيانيتش سيغيب عن المباراة أمام ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2020 بسبب الإصابة. ويعاني بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي من إصابة في العضلة الضامة ولن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده. ويتواصل الجهاز الطبي ليوفنتوس مع نظيره في منتخب البوسنة لبحث إمكانية عودة اللاعب مبكرا إلى إيطاليا.

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