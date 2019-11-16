شكرا لقرائتكم مارسيلو يعود إلى تدريبات ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك المدافع البرازيلي الدولي مارسيلو في تدريب فريقه ريال مدريد الإسباني يوم السبت بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض إليها في المباراة الأوروبية الأخيرة.

ولم يشارك مارسيلو في المباراة الودية التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد يوم الجمعة في الرياض بسبب الإصابة.

Advertisements

وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها النادي الإسباني على غلطة سراي التركي 6-صفر في دوري أبطال أوروبا في الجولة الماضية.

وغاب مارسيلو عن فوز الريال على ملعب إيبار 4 -صفر لكنه عاد للتدريبات ومن المتوقع مشاركته في المباراة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

وشارك لوكا يوفيتش وناتشو فيرنانديز بشكل جزئي في التدريبات ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركتهما أمام سوسيداد.