نتيجة مباراة السعودية واوزبكستان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

نتابع وإياكم أحداث مباراة السعودية واوزبكستان اليوم ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2021 بالصين في مباراة ينتظرها جماهير كرة القدم السعودية من كل انحاء العالم.

ويدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، واستطاع المنتخب السعودي حصد خمس نقاط حتى الآن بعد أن فاز على منتخب سنغافورة، والتعادل مع اليمن وفلسطين لتكون المحصلة حصد 5 نقاط من 3 مباريات خاضها الأخضر السعودي بتصفيات كأس العالم 2022.

أما منتخب اوزبكستان فيدخل مباراة اليوم معتلياً جدول ترتيب صدارة المجموعة الرابعة، المنتخب الاوزبكي تمكن من الفوز في مبارتين حتى الآن، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الأولى على يد المنتخب الفلسطيني في نتيجة غير متوقعة.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية واوزبكستان

وتقل قناة KSA SPORTS HD1 أحداث مباراة السعودية واوزبكستان المقامة الآن في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، كما أن قناة الكأس HD1 تقوم بنقل أحداث مباراة السعودية اليوم.

نتيجة مباراة السعودية واوزبكستان

حتى الآن النتيجة هي التعادل الإيجابي بهدف لمثله، واستطاع المنتخب الاوزبكي أن يتقدم بهدف دون رد في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، إلا أن اللاعب سلمان الفرج تمكن من التعادل في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وسجل منتخب اوزبكستان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.