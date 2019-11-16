تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا ضد الجبل الأسود بتصفيات يورو 2020

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن التشكيل المتوقع لمنتخبي إنجلترا والجبل الأسود والتي من المقرر اقامتها اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم،على ملعب “ويمبلى” ، وتعد تلك المباراة التى تجمع بين منتخبى إنجلترا والجبل الأسود ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وجاء تشكيل منتخب انجلترا المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في الدفاع: وبن تشيلويل – هاري ماجواير – كيران تريبييه – تيرون مينجس.

في الهجوم: هاري كين- ماركوس راشفورد

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في الوسط:أليكس أوكسليد تشامبرلين – هاري وينكس- جادون سانشو – ديكلان رايس .

أما تشكيل الجبل الأسود المتوقع لليوم فجاء كالتالي:

دانييل بيتكوفيتش في حراسة المرمى، فاتوس بيتشيراي – أليكساندر شوفراناتس – نيكولا فوكتشيفيتش- إيجور فوياتشيتش – دوشان لاجاتور – ريستو رادونوفيتش -ماركو سيميتش – ماركو فيشوفيتش – سياد هاكشابانوفيتش – أليكساندر بوليفيتش.

يذكر أن منتخب إنجلترا يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على منتخب التشيك صاحب الوصافة، بينما يمتلك منتخب الجبل الأسود رصيد 3 نقاط ويحتل المركز الخامس والأخير.