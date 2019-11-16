نتيجة وملخص مباراة ليفربول liverpool اليوم ضد مان سيتي واستكمال مسيرة التربع على عرش الدوري...

نتابع معكم نتيجة وملخص مباراة ليفربول liverpool اليوم ضد فريق مان سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في أسبوعه الثاني عشر، نستعرض من خلال هذا التقرير مباراة ليفربول ضد مان سيتي وكذلك ملخص لأهم أحداث مباراة اليوم، حيث تحظى هذه المباراة باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة على الساحة المصرية والعربية، بل يتابع هذه المباراة موطني جميع البلدان العربية، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير أهم أحداث مباراة ليفربول اليوم إطار مباريات الأسبوع 12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواصل فريق ليفربول “الريدز ” سلسة انتصاراته القوية في الدوري الإنجليزي “البريمرليج” للموسم الحالي، وتجدر الإشارة أن فريق ليفربول يتربع على عرش ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة حيث فاز ليفربول في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولم يُهزم فريق ليفربول حتى الآن بالبطولة الحالية، ويلهث وراءه غريميه مانشستر سيتي وفي جعبته 25 نقطة من 11 مباراة حيث فاز فريث مان سيتي في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي الهزيمة في مباراتين، لذلك يدخل مان سيتي مباراته ضد ليفربول في الجولة 12 محاولا بكل السُبل تحسين ترتيبه في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة بث مباشر FilGoal نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد مان سيتي

هجوم ضاغط من فريق ليفربول يسفر عن هدف التقدم الأول للريدز في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وأحز الهدف الأول اللعب فابينهو.

وتمر الدقائق ويواصل فريق ليفربول هجومه الضاغط على مرمى فريق مان سيتى إلى أن يحرز الفرعون المصري محمد صلاح هدف التعزيز الثاني في الدقيقة 13 من عمر اللقاء

ويطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول على مان سيتي بهدفين دون رد بعد أداء رائع وشوط أول ممتع ونظيف بدون بطاقات صفراء أو حمراء.

وتأتي الدقيقة 51 من عمر المباراة مصحوبة بهدف ثالث لفريق ليفربول في شباك مان سيتى، وأحرز الهدف الثالث اللاعب ساديو ماني في شبام مات سيتي.

تأتي الدقيقة 78 من عمر المباراة يحز فيها لاعب ليفربول برناردو سيلفا الهدف الأول في شياك مرمى ليفربول، ويتبقة 8 دقائق على نهاية المباراة.

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد مان سيتي الأحد 10 نوفمبر

18:30 مصر

19:30 مكة ملعب آنفيلد

المعلق: عصام الشوالي Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Hungary

beIN Sports HD 2

beIN Sports HD 11 EN

Canal + Sport France HD

Canal + Sport Polska

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 1

تشكيل فريق ليفربول ضد مان سيتي

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جميع أوراق اللعب متاحة أمام المدير الفني يورغن كلوب، ويخوض نجوم ليفربول مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوزهم وتربعهم على عرش الترتيب العام من الدوري الإنجليزي”البريميرليج”، أما عن تشكيل ليفربول فيتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى: باكير

باكير خط الدفاع: فانديك ، ربرسون، ارنون، ما تدوديبي

فانديك ، ربرسون، ارنون، ما تدوديبي خط الوسط: ملنر ، كيتا ، شكيري

ملنر ، كيتا ، شكيري خط الهجوم: محمد صلاح ، ساديو ماني ، فرمينو

FilGoal قائمة تشكيل نادى مان سيتي ضد ليفربول اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون

إيدرسون خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – فرناندينيو – والكر

أوليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – فرناندينيو – والكر خط الوسط: إيلكاي جوندوجان – رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

إيلكاي جوندوجان – رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا خط الهجوم: رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس – رياض محرز

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مان سيتي

المواجهة ليفربول ضد مان سيتي التوقيت الأحد 10/ 11/ 2019. الساعة 18:30 بتوقيت مصر. القناة ???? بي إن سبورت beIN SPORTS HD 11.

مباراة ليفربول ضد مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

???? البطولة : الدوري الإنجليزي

???? الجولة : الثانية عشر.

???? ملعب المباراة : آنفيلد

???? القنوات الناقلة : بي إن سبورت beIN SPORTS HD 11.

⌚ موعد المباراة : الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰ تاريخ المباراة : الأحد ( 10-11-2019 ) .

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ونتابع مع عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي مباراة اليوم الهامة في الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي، كما سنقوم بعرض نتيجة مباراة ليفربول ضد مان سيتي عقب نهاية المباراة.