هاتريك ميسي يقود البارسا لإستعادة صدارة الدوري الإسباني في لقاء سلتا فيجو

استطاع فريق برشلونة من تحقيق فوزا كبيرا على ضيفه سلتا فيجو بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” والتي انتهت بنتيجة 4-1.

حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة، وبعدها استطاع فريق سلتا فيجو من تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق لوكاس أولازا بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، وبالدقيقة 46 سجل ميسي الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، وبعدها انتهي الشوط الأول بتقدم البارسا 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل ميسي الهدف الثالث له خلال اللقاء،في الدقيقة 48 وبذلك يمتلك 34 هاتريك في الدوري الأسباني، وسدد الهدف الرابع اللاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 84.

وبذلك تصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يمتلك سيلتا فيجو رصيد 9 نقاط ويحتل المركز الـ 18.