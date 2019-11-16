سوبر صور.. تقنية الـ "var" تظهر فى مدارس الشرقية قبل الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت مدرسة صلاح الدين الثانوية بمحافظة الشرقية الجميع باستخدام تقنية الـ"var" فى دورى الطلاب على الرغم من الصعوبة التى وجدتها هذه "التكنولوجيا" فى الدورى المصرى رغم وعود المسئولين مرارا وتكرارا بتطبيقها ولكن دون جدوى. تواجه تقنية "الفيديو" في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالى صعوبة فى التنفيذ والتطبيق عل الرغم من انتشارها في عدد كبير من دوريات العالم والشرق الأوسط بسبب الأسباب التى يضعها المسئولين أمام هذا الأمر ويرون أنه من الصعب الاعتماد عليها. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الصور عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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