شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: مصطفى محمد أنقذ هجوم مصر.. ورمضان صبحى "قائد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أيمن منصور مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بمستوى مصطفى محمد مهاجم الأبيض و منتخب مصر الأوليمبي الحالى، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستوى مميز ويتطور بشكل سريع جدًا.

أضاف منصور خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن مصطفى محمد مثال للمهاجم الذى كان يحتاجه هجوم المنتخب الوطنى سواء الأول أو الأولمبى، خاصة وإنه يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء ويستغل أنصاف الفرص فى التهديف.

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كما أشاد أيمن منصور، برمضان صبحى لاعب الأهلى والمنتخب الأولمبى، مؤكدًا إنه يمتلك شخصية القائد داخل المستطيل الأخضر ونجح فى لم شمل زملائه وبث الروح والعزيمة بهم.

أكد نجم الزمالك السابق أن مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل فى الدور قبل النهائى لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 صعبة للغاية ، ولكنه يثق فى قدرة و إصرار لاعبي المنتخب الأوليمبي على الفوز و التأهل للنهائى.