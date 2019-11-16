شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل إلى نهائى بطولة هلسنكى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز البطل المصرى محمد صفوت بطل مصر وأفريقيا للتنس الدور نصف النهائى من بطولة هلسنكي الفنلندية للتنس. وفاز صفوت على نظيره الإسباني كارلوس تابرنر بمجموعتين نظيفتين بنتيجة " 6/1، 6/3" فى اللقاء الذى جمع الثنائي بنصف نهائى بطولة هلسنكي. وبذلك يتأهل البطل المصري إلى المباراة النهائية من البطولة.

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