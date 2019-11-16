شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال مديرا فنيا لبلدية المحلة خلفا لكرم جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى مع رضا عبدالعال لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لكرم جابر الذى تم إنهاء التعاقد معه عقب التعادل امام المنصورة فى الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى . Advertisements ويسعى مسئولو البلدية اللحاق بركب الأندية التى تنافس على الصعود للاضواء من جديد بعدما تجمد رصيده عند نقطتين فقط فى مؤخرة الترتيب . ومن المقرر أن يوقع اليوم رضا عبدالعال على العقود على أن يقود التدريبات من غدا استعدادا لمباراة الجولة الخامسة .

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