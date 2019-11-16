شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال مديرا فنيا لبلدية المحلة خلفا لكرم جابر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويسعى مسئولو البلدية اللحاق بركب الأندية التى تنافس على الصعود للاضواء من جديد بعدما تجمد رصيده عند نقطتين فقط فى مؤخرة الترتيب .
ومن المقرر أن يوقع اليوم رضا عبدالعال على العقود على أن يقود التدريبات من غدا استعدادا لمباراة الجولة الخامسة .
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