شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يتأهل لربع نهائى كأس العالم للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد عامر لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور ربع النهائى ببطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 13 فى دور الـ 16.

وفاز عامر على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ 32، بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكراً.

وكان زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف قد تأهل إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15 / 9 ، بينما تأهل محمد عامر لدور الـ 32 بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 8.

وكان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور ال128 حيث تغلب السيسى على زميله احمد عمر 15 / 8 ثم التقى الايطالى بوجدان بلاتنوف فى دور ال64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور ال64 الرئيسى .

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فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15 / 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور ال64 الرئيسى ايضا ليلحق بزميله زياد السيسى فيما ودع مصطفى ايمن من نفس الدور وسبقه كل من مازن العربى واحمد باهر وياسين ابراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات .

وتختتم اليوم السبت منافسات الفردى للبطولة ويعقبها قيام رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للعبة بتسليم الميداليات على الفائزين الاوائل .