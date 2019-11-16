فايلر يطمئن على المصابين بالأهلى و"ديانج" يكتفى بالتأهل بعد وداع مالى

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وتضم قائمة المصابين في الأهلى حالياً كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومروان محسن واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ويستعد الأهلي لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري والنجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر على استاد رادس وذلك ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
وأدى المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، برنامج استشفائي بعد ظهوره اليوم السبت فى مران الفريق عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر واكتفى اللاعب المالي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق.
وإستأنف الاهلي تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة أمس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً للارتباطات المقبلة محلياً حيث سيلعب مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم أمام النجم الساحلي بتونس يوم 29 الشهر الجاري في إنطلاق منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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