شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. ترشيح طاقم المحكمات لإدارة نهائى كأس الأمم تحت 23سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة حصادا لأهم الأخبار التى نشرت منذ الصباح، والتى شملت مختلف الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة فى شتى الأصعدة.

احتفل نادى برشلونة الإسبانى، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، بمرور 16 عاما، على ظهور النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لأول مرة مع الفريق الأول حيث شارك كبديل فى مباراة ودية امام بورتو عام 2003.

حقق المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، العلامة الكاملة خلال مشاركاته فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليتأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة المقامة فى مصر، حتى يوم 22 من نوفمبر الجارى، حقق أبناء شوقى غريب رقمًا قياسيًا لم يحققه المنتخب الأولمبى خلال مشاركاته فى بطولتى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلال نسختى 2011 و2015، ويستعرض "سوبر كورة" ماذا اختلف فى مشاركة المنتخب الأولمبى الحالية عن النسختين السابقتين من البطولة الإفريقية.

اختتمت مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمقامة حالياً بمصر والتي شهدت مفاجآت بالجملة على رأسها خروج حامل اللقب خالي الوفاض من التصفيات مستبعداً من المنتخبات المرشحة لأولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة الى وداع مالي التي كانت أحد المرشحين بقوة في البطولة بفضل لاعبيها الذين شملتهم القائمة ويملكون عدد كبير من النجوم في مختلف الدوريات وعلى رأسهم لاعب الأهلي المصري أليو ديانج.

أهلاوى النشأة تدرج بين صغار التتش حتى استحق عن جدارة الفرصة فى وقت لم تكن الفرصة لتأتى إلا لموهبة حقيقية ففى الفريق الأول عظماء لا يزعزع مكانهم إلا لاعب قدير، محمد سمير ثابت مدافع الأهلى السابق والمقاولون الحالى، هو أحد شهود العيان على العصر الذهبى للأحمر، الذى قضى معه ستة مواسم كاملة، حقق فيها ما لم يستطع جيل سابق أن يحققه فى حصد البطولات وصعب المهمة على من يأتى بعده، ولأنه تربى فى القلعة الحمراء تشبع سمير من قيم الفريق الأحمر، التى ترفض دور الكومبارس أو البطولة المؤقتة فغادر القلعة الحمراء رغم صغر سنة باحثا عن فرصة للمشاركة بين فرق الدورى ليستقر بين جدران قلعة ذئاب الجبل مجددا الطموح مع زملائه فى تحقيق إنجاز جديد، مدافع المقاولون فتح قلبه لـ"سوبر كورة" للحديث عن ذكرياته داخل جدران القلعة الحمراء وطموحاته مع المقاولون وكثير من الأمور.

كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن سر إعفاء رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة مع منتخب الجزائر في مباراة بوتسوانا المحدد لها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

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اقترح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، على لجنة حكام الكاف تعيين طاقم التحكيم النسائى المتواجد فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بإدارة المباراة النهائية المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

أعرب ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزى عن سعادته باللعب إلى جوار محمد صلاح روبرتو فيرمين وفى هجوم الريدز.

تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، خوفا من تأثر اللاعبين بإرتفاع درجات الحرارة فى جزر القمر ونقص الأوكسجين فى مباراة الاثنين المقبل، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة المرتقبة فى ظل قوة أصحاب الارض على ملعبهم، بجانب تصدرهم المجموعة بعد الفوز على توجو خارج الديار، فى الوقت الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق الفوز لتعويض التعادل 1-1 فى مباراة كينيا ببرج العرب.

حرص الجهاز الفني للأهلي، على أنتطير بعثة فريق الكرة إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طالب أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، اللاعبين بعدم تناول المكملات الغذائية الملوثة، التى تورطهم فى مأزق العينات الإيجابية فى تحليل المنشطات .

يتواجد رضا عبد العال نجم الأهلي و الزمالك السابق، فى مدينة المحلة من أجل إنهاء التعاقد على تولي تدريب فريق بلدية المحلة المتواجد بدوري القسم الثاني خلال الفترة المقبلة.