سوبر كورة.. رمضان صبحى "بابا نويل" المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستوى استثنائى يقدمه رمضان صبحى مع المنتخب الأولمبى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ليساهم "العفيجى" فى ضمان تأهل منتخبنا الوطنى للدور نصف النهائى من البطولة والاقتراب من تحقيق حلم التأهل للأولمبياد. ويقدم العفيجى قبل المشاركة مع المنتخب الأولمبى مستوى استثنائيا مع الأهلى منذ بداية الموسم الجارى، ليساهم أيضاً فى صعود الفريق الأحمر لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وواصل المنتخب الأولمبى عروضه الممتعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات مستحقة على كبار القارة السمراء مالى ثم غانا وأخيراً الكاميرون، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام فريق كبير سيكون نواة للمنتخب الأول بالسنوات المقبلة. لمعرفة هدايا رمضان صبحى للمنتخب الأولمبى اضغط هنا

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