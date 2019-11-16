شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الجميع فى المنتخب على قلب رجل واحد.. والتأهل للألمبياد حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد والجميع يعمل من أجل هدف وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر الأولمبى لمواجهة جنوب أفريقيا فى الثامنة مساء الثلاثاء بالدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب، فى تصريحات صحفية، إن مباراة جنوب أفريقيا هى الأهم فى مشوار الفراعنة الآن بعد التأهل كأول المجموعة لدور الأربعة، مؤكداً أن القادم هو الأصعب.

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وكان منتخب مصر الأوليمبى قد تصدر مجموعته الأولى بعد الفوز على مالى وغانا والكاميرون بنتيجة 1 / 0 و3 / 2 و2 / 1.

وتنص اللوائح على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.