الملاكم جوشوا بروكنر يقدم خاتم الزواج لحبيبته على الحلبة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كثيرة هي عادات وتقاليد الرياضيين للتعبير عن أفراحهم، وكثيرة هي طرقهم الخاصة للتعبير عن مشاعر الحب تجاه الطرف الآخر سواء لطلب الزواج أو لتقديم خاتم الخطبة.

الملاكم الأمريكي، جوشوا بروكنر، احتفل بطريقة خاصة ورومانسية، بباكورة انتصاراته وفي أول نزال احترافي له على حلبات الملاكمة، بعد فوزه على الملاكم تايلور سميث، في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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الملاكم جوشوا بروكنر، البالغ من العمر 24 عاما، قام بطلب الزواج من صديقته على الحلبة، بعد فوزه مباشرة في النزال، حيث التقط الميكروفون، وقال: ربما تتوقعون جميعا مني تحدي شخص ما في النزال القادم.. لا، سأتوجه إلى صديقتي الحبيبة، هيا.

كاتي بيتزينغ، حبيبة الملاكم صعدت بعدها إلى حلبة الملاكمة وردت على طلب خطيبها بالزواج بالموافقة، وسط تصفيق حار من الجماهير.