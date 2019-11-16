كريم بنزيما يخضع للعلاج بالحجامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، عدم ارتباط فريقه بمباريات حالية، أو مباريات دولية تمتد لما يقترب من الأسبوعين، للحصول على علاج غير تقليدي.

كريم بنزيما البالغ من العمر 31 عاما، نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا تظهر تلقيه علاجا بالحجامة.

الحجامة علاج تقليدي قديم يقوم على وضع أكواب ساخنة فوق الظهر من أجل إحداث فتحات دقيقة في الجلد، بغرض سحب الدم المختلط بالسموم والشوائب.

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اللاعب الفرنسي، والجزائري الأصل، استعان بالمعالج الشهير جيفري سمادجا، ثم نشر صورة بعد تلقيه العلاج، وأرفقها بتعليق “تعافيت”.

بنزيما يواصل رحلة التألق مع فريقه منذ رحيل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

بنزيما يعيش حاليا أفضل فتراته مع الفريق الملكي حيث سجل 11 هدفا وصنع خمسة لزملائه في 15 مباراة بكل البطولات الإسبانية والأوروبية، كما شارك في 44% من أهداف الفريق الملكي في الموسم الحالي إما بالتسجيل أو الصناعة.