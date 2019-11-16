وكيل جريزمان يطلق تصريحات نارية بشأن ميسي

السبت 16 نوفمبر 2019

كشف "إيريك أولاتس" الوكيل السابق لنجم برشلونة الإسباني الحالي ومنتخب فرنسا " أنطوان جريزمان" نصيحته لموكاه قبل الإنتقال لبرشلونة الصيف الماضي.



وأدلى أولاتس بتصريحات تناقلتها موندو ديبورتيفو الإسبانية: " لو كنت وكيل جريزما حينها، لست متأكداً من موقفي حول الإنتقال لبرشلونة، هل سأكون سعيداً أم لا".

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وأضاف: " كنت أعرف أن الوضعية ستكون صعبة في برشلونة، كنت متأكداً أنه لن يشارك في مكانه، رغم أنه سيحصل على أموال وفرص للحصول على بطولات".

وأكمل: " ميسي لن يجعله يشارك في مركزه المعتاد، لقد حذرته من ذلك".

وإنتقل صاحب الـ 30 عاماً لصفوف برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بمبلغ 120 مليون يورو لنادي أتليتيكو مدريد.

وإنتشرت تقارير حول سوء علاقته بميسي، إضافه لمردوده غير المتوقع مع الفريق الكتالوني، بسبب مشاركته في مركز غير معتاد بالنسبة له.