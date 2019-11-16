- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جريزمان يطلق تصريحات نارية بشأن ميسي والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
كشف "إيريك أولاتس" الوكيل السابق لنجم برشلونة الإسباني الحالي ومنتخب فرنسا " أنطوان جريزمان" نصيحته لموكاه قبل الإنتقال لبرشلونة الصيف الماضي.
وأدلى أولاتس بتصريحات تناقلتها موندو ديبورتيفو الإسبانية: " لو كنت وكيل جريزما حينها، لست متأكداً من موقفي حول الإنتقال لبرشلونة، هل سأكون سعيداً أم لا".
وأضاف: " كنت أعرف أن الوضعية ستكون صعبة في برشلونة، كنت متأكداً أنه لن يشارك في مكانه، رغم أنه سيحصل على أموال وفرص للحصول على بطولات".
وأكمل: " ميسي لن يجعله يشارك في مركزه المعتاد، لقد حذرته من ذلك".
وإنتقل صاحب الـ 30 عاماً لصفوف برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بمبلغ 120 مليون يورو لنادي أتليتيكو مدريد.
وإنتشرت تقارير حول سوء علاقته بميسي، إضافه لمردوده غير المتوقع مع الفريق الكتالوني، بسبب مشاركته في مركز غير معتاد بالنسبة له.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل جريزمان يطلق تصريحات نارية بشأن ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.