شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدخل الصراع على ضم «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضم النرويجى إيرلينج هالاند، نجم ريد بول سالزبورج النمساوى، كما ظهر خلال الفترة الماضية اهتمام عدد من الأندية الكبيرة في أندية قارة أوروبا، بعد ظهوره بشكل رائع في مباريات دورى الأبطال هذا الموسم.

وقالت صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، إن مانشستر يونايتد ينوى الانقضاض على صفقة هالاند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويخطط ألمان يونايتد لاستعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول ونابولى. وأشارت الصحيفة إلى أن أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، أظهر اهتمامه بضم هالاند، من خلال إرسال كشافه الخاص سايمون ويلز، لمتابعة اللاعب على أرض الواقع. وقال هالاند، في وقت سابق: «أريد أن أكون الأفضل، أحلم باللعب لأفضل الأندية في العالم طوال حياتى، أحب كرة القدم الإنجليزية بشكل خاص».