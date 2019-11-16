شكرا لقرائتكم خبر عن جناح أيمن منتخب هولندا على رادار برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يراقب موهبة هولندية جديدة، تمهيدًا لضمه، بعد التعاقد مع لاعب الوسط فرينكى دى يونج، وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، إن اللاعب هو كالفن ستينجز (20 عامًا)، جناح أيمن نادى ألكمار الهولندى، وأشارت التقرير إلى أن الهولندى باتريك كلويفرت، مدير أكاديميات برشلونة، معجب بمستوى ستينجز، ويراقبه منذ فترة.

واستدعى رونالد كومان، المدير الفنى لمنتخب هولندا، ستينجز لمباراة إستونيا، ومن قبلها مباراة أيرلندا، التي أقيمت مساء أمس، ومن المقرر أن يرسل برشلونة كشافيه لمتابعة اللاعب على ملعب يوهان كرويف، وخاض ستينجز 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف، وصنع 10. يذكر أن إدارة برشلونة تبحث تدعيم الفريق بلاعبين صغار في السن خلال عملية الإحلال والتجديد التي تنوى الإدارة تنفيذها نظرا لاقتراب عدد كبير من اللاعبين من مرحلة الاعتزال.