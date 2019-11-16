شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني»: أنا محظوظ جدًا باللعب مع «صلاح» و«فيرمينو».. هما لاعبان عظيمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، نفسه محظوظًا باللعب بجوار زميليه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

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وفي حوار مع موقع ناديه الرسمي، تحدث اللاعب عن شراكته في الهجوم مع النجمين المصري والبرازيلي، قائلًا: «دائمًا أقول أنه من السهل جدًا أن نعمل معًا، على المستوى الشخصي، أعتقد أنني محظوظ جدًا باللعب بجوار هاذين اللاعبين العظيمين».

وأضاف: «أي لاعب سيلعب بجوارهما سيستمتع بذلك لأنهما لاعبان جيدان جدًا ويجعلون كل شئ سهل، لذا أنا أستمتع باللعب بجوارهما».

وتابع: «نحن جميعًا من بلدان مختلفة ونتحدث لغة أولى مختلفة، ولكني أعتقد أن كرة القدم لغة واحدة وهي عالمية والجميع يمكنه التحدث بها، الأمر نفسه بالنسبة لي و(مو) و(بوبي)».