شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني»: أنا محظوظ جدًا باللعب مع «صلاح» و«فيرمينو».. هما لاعبان عظيمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، نفسه محظوظًا باللعب بجوار زميليه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.
وفي حوار مع موقع ناديه الرسمي، تحدث اللاعب عن شراكته في الهجوم مع النجمين المصري والبرازيلي، قائلًا: «دائمًا أقول أنه من السهل جدًا أن نعمل معًا، على المستوى الشخصي، أعتقد أنني محظوظ جدًا باللعب بجوار هاذين اللاعبين العظيمين».
وأضاف: «أي لاعب سيلعب بجوارهما سيستمتع بذلك لأنهما لاعبان جيدان جدًا ويجعلون كل شئ سهل، لذا أنا أستمتع باللعب بجوارهما».
وتابع: «نحن جميعًا من بلدان مختلفة ونتحدث لغة أولى مختلفة، ولكني أعتقد أن كرة القدم لغة واحدة وهي عالمية والجميع يمكنه التحدث بها، الأمر نفسه بالنسبة لي و(مو) و(بوبي)».
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