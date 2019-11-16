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«رونالدو» يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع «بوجبا»

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب النجم البرتغالي إدارة فريقه يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.

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ويحظى «بوجبا» باهتمام كبير من قبل ريـال مدريد الإسباني، الذي حاول التعاقد مع دون جدوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تمسك الشياطين الحمر بخدماته.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، حصل يوفنتوس على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني من الشركة الراعية ليكن بإمكانه الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية في يناير للتعاقد مع نجمه الفرنسي السابق.

ويقترب «بوجبا»، صاحب الـ 26 عامًا، من العودة للمشاركة مع فريقه بعد قرابة شهرين من الإصابة، فيما أشارت الصحيفة إلى أن «رونالدو» يضغط بقوة للتعاقد مع النجم الفرنسي.

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