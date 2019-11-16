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شكرا لقرائتكم رمضان صبحى "بابا نويل" المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مستوى استثنائى يقدمه رمضان صبحى مع المنتخب الأولمبى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ليساهم اللاعب الملقب بالعفيجى فى ضمان تأهل منتخبنا الوطنى للدور نصف النهائى من البطولة والاقتراب من تحقيق حلم التأهل للأولمبياد.
ويتصدر رمضان صبحى قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما برصيد 5 أهداف صنعها لزملائه، ليستحق عن جدارة لقب "بابا نويل" المنتخب الأولمبى بتمريراته السحرية وروحه القتالية .
ويقدم رمضان صبحى، قبل المشاركة مع المنتخب الأولمبى، مستوى استثنائيا مع الأهلى منذ بداية الموسم الجارى، ليساهم أيضاً فى اعتلاء ألفريق الأحمر لصدارة ترتيب بطولة الدورى العام والصعود لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وواصل المنتخب الأولمبى عروضه الممتعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات مستحقة على كبار القارة السمراء مإلى ثم غانا وأخيراً الكاميرون ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام فريق كبير سيكون نواة للمنتخب الأول بالسنوات المقبلة .
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