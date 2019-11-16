شكرا لقرائتكم شوقى غريب: القادم أصعب والمنتخب الأولمبي على قلب رجل واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع غريب فى تصريحات صحفية أن مباراة جنوب أفريقيا هى الأهم فى مشوار الفراعنة الآن بعد التأهل كأول المجموعة لدور الأربعة ، مؤكداً أن القادم هو الأصعب .
كان منتخب مصر الأوليمبي قد تصدر مجموعته الأولى بعد الفوز على مالي و غانا و الكاميرون بنتيجة 1 / 0 و 3 / 2 و 2 / 1 .
تنص اللوائح على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.
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