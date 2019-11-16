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شوقى غريب: القادم أصعب والمنتخب الأولمبي على قلب رجل واحد...

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جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد والجميع يعمل من أجل هدف وهو التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

 

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة جنوب أفريقيا فى الثامنة مساء الثلاثاء فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

 

تابع غريب فى تصريحات صحفية أن مباراة جنوب أفريقيا هى الأهم فى مشوار الفراعنة الآن بعد التأهل كأول المجموعة لدور الأربعة ، مؤكداً أن القادم هو الأصعب .

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كان منتخب مصر الأوليمبي قد تصدر مجموعته الأولى بعد الفوز على مالي و غانا و الكاميرون بنتيجة 1 / 0 و 3 / 2 و 2 / 1 .

 

تنص اللوائح على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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