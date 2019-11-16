شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يصل جدة لملاقاة الوحدة السعودى ودياً فى معسكره المغلق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الاتحاد السكندرى منذ قليل برئاسة محمود القاضى الرحال إلى السعودية لإقامة معسكر هناك بداية من اليوم وحتى يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى.

وستقيم بعثة زعيم الثغر فى مدينة جدة على أن يلتقى مع فريق الوحدة السعودى ودياً يوم الاثنين المقبل، فى المباراة التى ستقام على ملاعب نادى مكة المكرمة.

وضمت بعثة الاتحاد السكندرى 24 لاعبا، ويغيب عن المعسكر كل من صبحى سليمان ويوسف حسن وكريم الديب وأحمد شلبى لأسباب مختلفة، فيما سيلحق ويلسون وأكوى بالبعثة فى البحرين حيث يقيم الاتحاد المعسكر الثانى فى البحرين بداية من 21 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجارى، وسيلتقى الفريق السكندرى مع المحرق البحرينى يوم 26 من الشهر الجارى فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

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وفاز الاتحاد السكندرى فى لقاء الذهاب على المحرق البحرينى بهدفين لأحمد رفعت وخالد قمر، ومن جانبه أكد محمود القاضى رئيس بعثة الاتحاد أن جميع الأمور تسير على مايرام، وإن معنويات اللاعبين مرتفعة وسيعود الفريق فى نهاية معسكره من البحرين بالتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية، وأشار إلى أن مجلس الإدارة يسعى وبكل قوة على دعم الجهاز الفنى واللاعبين لصنع تاريخ جديد للقلعة الخضراء.