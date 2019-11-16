شكرا لقرائتكم محمد عامر يتأهل إلى دور ربع نهائى بطولة العالم لسلاح السيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمد عامر لاعب منتخب سلاح السيف، للتأهل إلى دور ربع النهائى ببطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 13 فى دور الـ 16.

ونجح عامر فى الفوز على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ 32 بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكراً.

Advertisements

تأهل زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15 / 9 ، بينما تأهل محمد عامر لدور الـ 32 بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 8.

وكان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور ال128 حيث تغلب السيسى على زميله أحمد عمر 15 / 8 ثم التقى الإيطالى بوجدان بلاتنوف فى دور ال64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور ال64 الرئيسى .

فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15 / 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور ال64 الرئيسى ايضا ليلحق بزميله زياد السيسى فيما ودع مصطفى ايمن من نفس الدور وسبقه كل من مازن العربى واحمد باهر وياسين ابراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات .