شكرا لقرائتكم بطل كوريا الجنوبية يطيح بمحمد عامر من ربع نهائى بطولة العالم لسلاح السيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تأهل عامر إلى دور ربع النهائى بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 13 فى دور الـ 16 .
و نجح عامر فى الفوز على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ 32 ، بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا ، ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكرا .
وكان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور ال128 حيث تغلب السيسى على زميله أحمد عمر 15 / 8 ثم التقى الإيطالى بوجدان بلاتنوف فى دور الـ64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور ال64 الرئيسى .
فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15 / 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور ال64 الرئيسى ايضا ليلحق بزميله زياد السيسى فيما ودع مصطفى ايمن من نفس الدور وسبقه كل من مازن العربى واحمد باهر وياسين ابراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات
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