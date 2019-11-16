شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشهد فعاليات مؤتمر شباب الدقهلية الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي شرفت بتكليف مؤسسة الرئاسة لرعاية وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر شباب الدقهلية الأول.
فيما نقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تحيات الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لشباب محافظة الدقهلية والمؤتمر .
بدوره قال وزير الشباب والرياضة ، فى كلمته أن مؤتمرات الشباب أصبحت علامة بارزة وواقع له نتائج إيجابية وملموسة لدي الشباب المصري ، مشيرا ً إلى حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عقد مؤتمرات الشباب بصفة دورية إنما يعد دليل واضح لإهتمام فخامته على الالتقاء والاستماع للشباب عن قرب .
وأضاف صبحي ، أن الدولة شهدت طفرة بنائية وانشائية في جميع المجالات خلال الفترة الماضية ، والتي حرصت القيادة السياسية على وضعها للنهوض بالبنية التحتية المصرية ، ووجه، التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية على التحديات التى يواجهونها ، مشيداً بدورهما الكبير في دحر الإرهاب والتطرف .
واختتم وزير الشباب والرياضة ، كلمته أنه في انتظار نتائج وتوصيات المؤتمر من أفكار ومقترحات للمساهمة في تنفيذها في المحافظة ، وما يمكن تعميمه وتطبيقا في مختلف محافظات الجمهورية متمنياً التوفيق لشباب المؤتمر .
يشارك بمؤتمر شباب الدقهلية الأول 350 مشارك من شباب الجامعات ، وشباب المهنيين والفنبين أبناء المحافظة يمثلون مناطق المنزلة والمطرية والجمالية .
يتناول المؤتمر ثلاث جلسات ، بناء الإنسان في الجلسة الأولى وريادة الأعمال في الجلسة الثانية ، ويختتم المؤتمر بجلسة حول الحوار المجتمعي .
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