شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشهد فعاليات مؤتمر شباب الدقهلية الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم السبت 16 نوفمبر على حضور فعاليات مؤتمر شباب الدقهلية الأول ، لمدة يوم واحد بمدينة المنزلة ، بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مؤتمر شباب الدقهلية الأول ، يهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة الشباب في المؤتمرات ، والوصول للشباب في المناطق النائية ،من أبناء المحافظة ، والذين لا يشاركون بالمؤتمرات ، لاعطائهم فرص المشاركة والاندماج مع المجتمع ، والاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم وأرائهم المختلفة ، كما يهدف المؤتمر إلى التعريف بالمشروعات القومية بالمحافظة ، وحجم الانفاقات التى قدمتها الدولة .

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي شرفت بتكليف مؤسسة الرئاسة لرعاية وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر شباب الدقهلية الأول.

فيما نقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تحيات الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لشباب محافظة الدقهلية والمؤتمر .

بدوره قال وزير الشباب والرياضة ، فى كلمته أن مؤتمرات الشباب أصبحت علامة بارزة وواقع له نتائج إيجابية وملموسة لدي الشباب المصري ، مشيرا ً إلى حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عقد مؤتمرات الشباب بصفة دورية إنما يعد دليل واضح لإهتمام فخامته على الالتقاء والاستماع للشباب عن قرب .

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وأضاف صبحي ، أن الدولة شهدت طفرة بنائية وانشائية في جميع المجالات خلال الفترة الماضية ، والتي حرصت القيادة السياسية على وضعها للنهوض بالبنية التحتية المصرية ، ووجه، التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية على التحديات التى يواجهونها ، مشيداً بدورهما الكبير في دحر الإرهاب والتطرف .

واختتم وزير الشباب والرياضة ، كلمته أنه في انتظار نتائج وتوصيات المؤتمر من أفكار ومقترحات للمساهمة في تنفيذها في المحافظة ، وما يمكن تعميمه وتطبيقا في مختلف محافظات الجمهورية متمنياً التوفيق لشباب المؤتمر .

يشارك بمؤتمر شباب الدقهلية الأول 350 مشارك من شباب الجامعات ، وشباب المهنيين والفنبين أبناء المحافظة يمثلون مناطق المنزلة والمطرية والجمالية .

يتناول المؤتمر ثلاث جلسات ، بناء الإنسان في الجلسة الأولى وريادة الأعمال في الجلسة الثانية ، ويختتم المؤتمر بجلسة حول الحوار المجتمعي .