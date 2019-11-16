شكرا لقرائتكم مندوب إيطالي في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة نجمي الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يتلقى الثنائي عقود للاحتراف في الدوري الايطالي بعد انتهاء البطولة حيث من المنتظر أن يتلقي رمضان عروضا للرحيل بنهاية الموسم وبالتحديد بعد انتهاء اعارته للأهلي فيما سيتلقي مصطفي محمد عروضا للرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم.
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