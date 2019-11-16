شكرا لقرائتكم مندوب إيطالي في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة نجمي الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستوي استثنائي يقدمه منتخبنا الوطني الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة والمقامة في مصر حاليا، حيث نجح الفراعنة الصغار في الفوز بالثلاث مباريات خلال الدور الأول ليتأهل لمواجهة جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي.

وعلم الخليج 365 أن هناك مندوب لاحدي شركات التسويق الايطالية سيتواجد في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل، وهو موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا لمتابعة نجمي المنتخب رمضان صبحي جناح هيدرسيفلد الإنجليزي المعار للأهلي ومصطفي محمد مهاجم الزمالك وهداف البطولة القارية حتي الآن.

ومن المنتظر أن يتلقى الثنائي عقود للاحتراف في الدوري الايطالي بعد انتهاء البطولة حيث من المنتظر أن يتلقي رمضان عروضا للرحيل بنهاية الموسم وبالتحديد بعد انتهاء اعارته للأهلي فيما سيتلقي مصطفي محمد عروضا للرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم.