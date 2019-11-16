شكرا لقرائتكم محمد صفوت يتأهل إلى نهائى بطولة هلسنكي الفنلندية للتنس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح البطل المصري محمد صفوت بطل مصر وأفريقيا للتنس، فى العبور من الدور نصف النهائي من بطولة هلسنكي الفنلندية للتنس. وفاز صفوت على نظيره الإسباني كارلوس تابرنر بمجموعتين نظيفتين بنتيجة " 6/1، 6/3" ، في اللقاء الذي جمع الثنائي بنصف نهائي بطولة هلسنكي. وبذلك يتأهل البطل المصري إلى المباراة النهائية من البطولة.

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