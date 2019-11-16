شكرا لقرائتكم الأهلي يمنح حمدي فتحي 20 ألف يورو قبل السفر إلى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى جهاز الكرة بالأهلي إجراءات سفر اللاعب سريعاً لإجراء الجراحة وبدء مرحلة التأهيل مبكراً، تمهيداً لعودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر وحصل اللاعب على مبلغ 20 ألف يورو خلال الساعات الماضية قبل رحلة المانيا العلاجية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يمنح حمدي فتحي 20 ألف يورو قبل السفر إلى ألمانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.