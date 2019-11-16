شكرا لقرائتكم الأهلي يمنح حمدي فتحي 20 ألف يورو قبل السفر إلى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح النادي الأهلي ، حمدي فتحي لاعب وسط الأحمر 20 ألف يورو قبل السفر إلى ألمانيا لأجراء جراحة غضروف الركبة بعدما وافق النادي على سفر اللاعب لإجراء هذه الجراحة.

وأنهى جهاز الكرة بالأهلي إجراءات سفر اللاعب سريعاً لإجراء الجراحة وبدء مرحلة التأهيل مبكراً، تمهيداً لعودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر وحصل اللاعب على مبلغ 20 ألف يورو خلال الساعات الماضية قبل رحلة المانيا العلاجية.

وكان حمدي فتحي، قد لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى قبل مواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

ويغيب حمدي فتحي لمدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.