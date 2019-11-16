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الزمالك يحذر مصطفى محمد ومحمود علاء وطارق حامد بشعار "اوعوا تعيشوا الوهم"...

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جدة - عمرو شويل وجه مسئولو نادي الزمالك تحذيرا للاعبي الفريق الأول من عروض الاحتراف الوهمية، في ظل تلقي عدد من لاعبي القلعة البيضاء عروضا شفهية من بعض وكلاء اللاعبين للاحتراف بالدوريات أو الدوريات الأوروبية.

 

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يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الثنائي محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط فى ظل خروج أنباء من حين لآخر عن وجود عروض من أندية سعودية ترغب فى التعاقد معهما، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق المتواجد في صفوف المنتخب الأولمبي في الفترة الحالية وهداف بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد أن أكد البعض أن هناك أكثر من وكيل لاعبين يراقبونه في البطولة لاستقدام عروض احتراف أوروبي له خلال الفترة المقبلة.

 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365" إن الإدارة أكدت للاعبين أنه لن يتم النظر لأي عروض احتراف إلا العروض، الرسمية التي ستصل للنادي، وسيتم اتخاذ القرار الذي يكون في صالح الفريق واللاعب على حد سواء.

 

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كانت هناك أخبار أشارت إلى أن محمود علاء تلقي عرضين شفهيين من أهلي واتحاد جدة السعوديين للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، فيما كشفت تقارير صحفية سعودية، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأهلى السعودى يصر على ضم طارق حامد فى فترة الانتقالات الشتوية أيضاً.

يذكر أن إدارة الزمالك وعدت علاء ومعه طارق حامد بتعديل عقديهما خلال الفترة المقبلة، في ظل المجهودات الكبيرة التى يقدمونها مع النادي، حيث إنهما من أفضل اللاعبين فى المواسم الأخيرة مع الفريق الأبيض. 

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