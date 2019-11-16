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شكرا لقرائتكم الزمالك يحذر مصطفى محمد ومحمود علاء وطارق حامد بشعار "اوعوا تعيشوا الوهم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365" إن الإدارة أكدت للاعبين أنه لن يتم النظر لأي عروض احتراف إلا العروض، الرسمية التي ستصل للنادي، وسيتم اتخاذ القرار الذي يكون في صالح الفريق واللاعب على حد سواء.
كانت هناك أخبار أشارت إلى أن محمود علاء تلقي عرضين شفهيين من أهلي واتحاد جدة السعوديين للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، فيما كشفت تقارير صحفية سعودية، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأهلى السعودى يصر على ضم طارق حامد فى فترة الانتقالات الشتوية أيضاً.
يذكر أن إدارة الزمالك وعدت علاء ومعه طارق حامد بتعديل عقديهما خلال الفترة المقبلة، في ظل المجهودات الكبيرة التى يقدمونها مع النادي، حيث إنهما من أفضل اللاعبين فى المواسم الأخيرة مع الفريق الأبيض.
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