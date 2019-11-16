شكرا لقرائتكم جولة ترفيهية للاعبى بيراميدز فى المغرب استعدادا للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان لاعبو بيراميدز قاموا بممارسة لعبة "البولينج" والتى شهدت تألق بعضهم بعيدًا عن المستطيل الأخضر.
وحرص ديسابر فى تدريبات أمس الجمعة، على زيادة الحمل البدنى للاعبين خلال معسكر المغرب الممتد لمدة 10 أيام من أجل تعويضهم عن فترة توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.
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