شكرا لقرائتكم جولة ترفيهية للاعبى بيراميدز فى المغرب استعدادا للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الفرنسي سبستيان ديسابرالمدير الفني لفريق بيراميدز، للاعبين بجولة ترفيهية فى أحد المولات بدولة المغرب.

وكان لاعبو بيراميدز قاموا بممارسة لعبة "البولينج" والتى شهدت تألق بعضهم بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

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وحرص ديسابر فى تدريبات أمس الجمعة، على زيادة الحمل البدنى للاعبين خلال معسكر المغرب الممتد لمدة 10 أيام من أجل تعويضهم عن فترة توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق بعض المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.