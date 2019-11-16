اخبار الرياضه

جولة ترفيهية للاعبى بيراميدز فى المغرب استعدادا للدوري...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم جولة ترفيهية للاعبى بيراميدز فى المغرب استعدادا للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الفرنسي سبستيان ديسابرالمدير الفني لفريق بيراميدز، للاعبين بجولة ترفيهية فى أحد المولات بدولة المغرب.

 

وكان لاعبو بيراميدز قاموا بممارسة لعبة "البولينج" والتى شهدت تألق بعضهم بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

Advertisements

 

وحرص ديسابر فى تدريبات أمس الجمعة، على زيادة الحمل البدنى للاعبين خلال معسكر المغرب الممتد لمدة 10 أيام من أجل تعويضهم عن فترة توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

 

ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق بعض المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولة ترفيهية للاعبى بيراميدز فى المغرب استعدادا للدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا