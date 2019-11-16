شكرا لقرائتكم الرباع الأولمبى محمد إيهاب: لن أرفع إلا علم مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال تغريدة له عبر صفحته الرسمية قائلا: "اثنى عشر عاما أرفع علم مصر فى المحافل الدولية ورغم الصعاب أكرمنى الله بالكثير فيها وقولاً واحداً لن ألعب لدوله غير مصر مهما حدث.. متمسك بالأمل لآخر نفس ولكن إن حانت لحظه النهايه فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطنى.

فى ظل أزمة الإيقاف الدولية التى تعرض لها الإتحاد المصرى بسبب المنشطات وينتظر إيهاب الاستئناف عن قرار الإيقاف من أجل مشاركته فى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كانت اللجنة الأولمبية قد قامت بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد .