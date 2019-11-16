شكرا لقرائتكم طارق يحيى يرفض إقامة ودية لطلائع الجيش بمعسكر الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى فكرة إقامة مباراة ودية فى معسكر الاسماعيلية الذى أنطلق اليوم السبت ويستمر حتى الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. وقرر طارق يحيى استبدال الودية بإقامة تدريبات للفريق على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام المعسكر لرفع الكفاءة البدنية للاعبين قبل مواجهة أبناء السيد البدوى. Advertisements وخسر الطلائع من المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضي ودياً. ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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