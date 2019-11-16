شكرا لقرائتكم صور.. محترفة الأهلي تتحدث عن مكان دخلت منه التاريخ وتقشعر له الأبدان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت البرازيلية باولا كاميلا المحترفة فى صفوف فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على زيارة الأهرامات بالجيزة فى ظل فترة توقف الدورى الحالية لإستعداد منتخب مصر إلى خوض تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وعبرت باولا، عن سعادتها بزيارتها للأهرامات ، قائلة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك : "دخلت التاريخ من ذلك المكان الذى تقشعر له الأبدان بتدين الفضل للكرة الطائرة التى تسببت فى زيارتها إلى منطقة الأهرامات" .

باولا من مواليد 23 أبريل 1994، وتمتلك سيرة ذاتية قوية وسبق لها اللعب في العديد من الأندية البرازيلية مثل «وساسكو ا» من 2013 إلى 2015 و”ساو برناردو ڤولي” من 2015 الي 2016 و”ساو كريستوڤاو” من 2016 إلى 2017 و”ڤولي ڤالينيوس” من 2017 إلى 2018 ، و”بالينياريو كامبوريو” من 2018 إلى 2019 .



محترفة الأهلى فى الأهرامات 1

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محترفة الأهلى 3



محترفة الأهلى فى الأهرامات 5



محترفة الأهلى فى الأهرامات 2