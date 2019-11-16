شكرا لقرائتكم الإصابات تضرب 5 لاعبين مع الفراعنة خلال معسكرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض 5 لاعبين بالمنتخب الوطنى الاول تحت قيادة حسام البدرى، للإصابة خلال معسكرين فقط، وكان أخر الإصابات أحمد جمعة مهاجم الفراعنة والذى تعرض لها خلال الاستعدادات لمواجهة جزر القمر خلال كرة مشتركة وغادر المعسكر بسببها . ويستعرض "الخليج 365"، 5 لاعبين تعرضوا للعنة الإصابة خلال معسكرين مع الفراعنة، فى السطور التالية:- 1- أحمد جمعة نوع الإصابة: كدمة قوية فى الركبة مدة الغياب: يخضع للكشف الطبى و لم يتم تحديد مدة غيابه . 2- أحمد حسن كوكا نوع الإصابة: إصابة في الركبة اليمنى . مدة الغياب: يغيب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع . Advertisements 3- حمدي فتحي نوع الإصابة: قطع في غضروف الركبة . مدة الغياب: مدة لا تقل عن 3 أشهر . 4- محمد صلاح نوع الإصابة: كدمة فى الكاحل مدة الغياب: مدة الغياب لا تقل عن 10 أيام . 5- عمرو السولية تعرض السولية للإصابة خلال المعسكر الأول للمنتخب . نوع الإصابة: جزع في الكاحل . مدة الغياب: غاب على إثرها لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام .

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