ميسي راض عن أدائه أمام البرازيل.. ويمتدح مستوى الأرجنتين

عبر ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، عن سعادته بعد فوز منتخب بلاده على البرازيل في مباراة السوبر كلاسيكو التي أقيمت في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقال ميسي في حديث لـ"العربية": الفوز يجعلك تعيش راحة نفسية وتنظر بشكل إيجابي للمستقبل، وأرى بأني أديت مباراة جيدة وركضت بشكل ممتاز، كما أعتقد بأن الطريقة التي دافعنا بها كانت ممتازة، وأداؤنا بشكل عام تحسن في الشوط الثاني.

وكشف سكالوني، مدرب الأرجنتين، أن أداء المنتخب أدى جيدا في الشوط الثاني، وقال" أعجبني أداؤنا في الشوط الثاني والتغييرات التي قمت بها كانت بتجربة عدة عناصر للمستقبل. الفريق تجاوب بشكل جيد مع المباراة، ولا يهمنا في الأرجنتين من يشارك أو لا لأن الجميع مستعد لتقديم حياته دفاعا عن قميص المنتخب.